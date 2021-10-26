Ангелина Мельникова выступила с заявлением, обвинив СМИ во лжи по скандалу с золотом ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выступила с заявлением в «сториз» своего «инстаграма». По словам спортсменки, некоторые средства массовой информации сознательно исказили её слова в отношении скандальной ситуации на чемпионате мира, когда у неё отобрали золото из-за решения судей.
«В связи с произошедшей ситуацией я замечаю, что многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица. Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь. Я написала пост, в котором конструктивно всё расписано. Ни обвинений, ни обид, ни жалости.
«Нашу гимнастку лишили золота ЧМ. Она считает, что японке дали медаль за выслугу лет. А видео выступления опровергает решение судей». Например, это. Это не мои слова. Такого я бы никогда в жизни не сказала. Все знают и видят, как я уважаю Маи (Мураками. — Прим. «Чемпионата»). Так что полная дезинформация.
Лучше бы поднимали ажиотаж на том, что спортивную гимнастику ни один российский канал не показал за весь чемпионат мира. Актуальнее и правдивее бы было», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, Мельникова стала второй в вольных упражнениях с результатом 14,000 балла, а победу одержала японка Маи Мураками (14,066). Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.
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