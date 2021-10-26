Яна Кудрявцева — о серебре России на Олимпиаде-2020: Болгария выступила чище

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева прокомментировала результаты соревнований в групповом многоборье на ОИ-2020 в Токио (Япония), где сборная России неожиданно уступила национальной команде Болгарии. После соревнований глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что её подопечных засудили.
«Мне всегда нравилось, как выступает сборная Болгарии. У них очень красивые постановки. Но на Олимпиаде, конечно, каждый болел за свою страну, поэтому немножко…
Я поняла, что были какие-то ошибки у наших девочек. Небольшие, не сильно заметные для зрителя. Сборная Болгарии, мне кажется, выступила чище», — рассказала Яна Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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