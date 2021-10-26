Американская шорт-трекистка уронила россиянку Просвирнову. Судья из США не отреагировал

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил недовольство действиями американской спортсменки Корин Стоддард по отношению к россиянке Софье Просвирновой в эстафете на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай).

Губерниев опубликовал видео, на котором заметно, как Стоддард сбивает с ног Просвирнову после передачи эстафеты.

«Шорт-трек, Кубок мира в Пекине! Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Софьи Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног, судья, кстати, из США ничего не заметил!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В итоге женская сборная России заняла седьмое место в эстафете. Победу одержала команда Китая.

23-летняя Просвирнова является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, также на её счету пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград с чемпионатов Европы.