Американская шорт-трекистка уронила россиянку Просвирнову. Судья из США не отреагировал

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил недовольство действиями американской спортсменки Корин Стоддард по отношению к россиянке Софье Просвирновой в эстафете на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай).
Губерниев опубликовал видео, на котором заметно, как Стоддард сбивает с ног Просвирнову после передачи эстафеты.
«Шорт-трек, Кубок мира в Пекине! Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Софьи Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног, судья, кстати, из США ничего не заметил!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В итоге женская сборная России заняла седьмое место в эстафете. Победу одержала команда Китая.
23-летняя Просвирнова является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, также на её счету пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград с чемпионатов Европы.
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