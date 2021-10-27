Губерниев: всему миру было показано, что сильнейшая гимнастка планеты – Дина Аверина

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал завоевание двух золотых медалей чемпионата мира по художественной гимнастике россиянкой Диной Авериной.



«Дина Аверина доказала свой высочайший уровень и то, что может по праву быть сильнейшей гимнасткой планеты. Очень жаль, что не было израильтянки. Но, как я уже говорил после Олимпиады, такой уж чемпионат мира. Не все приезжают, но это их проблемы.



Всему миру было показано, что сильнейшая гимнастка планеты – Дина Аверина. Несправедливый итог Олимпиады сделал её только сильнее, и она поборется за золото через три года. Как в своё время Алина Маратовна Кабаева уронила обруч, стала третьей, а потом стала сильнее и выиграла Олимпиаду в Афинах. Тем самым, став звездой гимнастики. А Дине желаю не отчаиваться, олимпийское золото будет!», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.