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Фото: Дина Аверина на грани слёз после рассмотрения протеста на оценки судей

Фото: Дина Аверина на грани слёз после рассмотрения протеста на оценки судей
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Российская гимнастка Дина Аверина оказалась на грани слёз, узнав, сколько баллов она заработала в упражнениях с лентой в финале чемпионата мира. Спортсменка получила 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950 балла), и осталась второй. На оценки подали протест, его отклонили.

Таким образом, Дина Аверина не смогла завоевать четвёртое золото на ЧМ в Китакюсю. До этого она победила в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами.

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований

29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)
30 октября — личное многоборье.
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).

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