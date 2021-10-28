Фото: Дина Аверина на грани слёз после рассмотрения протеста на оценки судей

Российская гимнастка Дина Аверина оказалась на грани слёз, узнав, сколько баллов она заработала в упражнениях с лентой в финале чемпионата мира. Спортсменка получила 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950 балла), и осталась второй. На оценки подали протест, его отклонили.

Таким образом, Дина Аверина не смогла завоевать четвёртое золото на ЧМ в Китакюсю. До этого она победила в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами.

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

Фото: Скриншот «Матч ТВ»

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований



29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)

30 октября — личное многоборье.

31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).