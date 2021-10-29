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Пловец Морозов не исключил завершения карьеры при неудачном отборе на чемпионат мира

Пловец Морозов не исключил завершения карьеры при неудачном отборе на чемпионат мира
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Владимир Морозов заявил, что рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры.

«Нынешние чемпионат Европы и мира по короткой воде не заключительные. Я планирую выступить на чемпионате России, весеннем, отобраться на чемпионат мира в Фукуоке. Если там ничего не получится, не стоит продолжать особо», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

28-летний уроженец Новосибирска девять раз выигрывал золотые медали чемпионата мира на короткой воде, является многократным рекордсменом России на различных дистанциях. Бронзу Олимпийских игр 2012 года Морозов выиграл в эстафете 4х100 вольным стилем. Владимир — первый в истории российского плавания обладатель Кубка мира.

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