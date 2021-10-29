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Губерниев — о судействе на ЧМ: нас не убивали, могу только порадоваться за белоруску

Губерниев — о судействе на ЧМ: нас не убивали, могу только порадоваться за белоруску
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил судейство на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Нас судьи не убивали на этом чемпионате мира. Чтобы выигрывать всё подряд, как наши синхронистки, надо быть как наши синхронистки. Доминанта одной страны в любом виде спорта не способствует развитию зрелищности. Не считаю, что произошло что-то из ряда вон выходящее, когда победу присудили белорусской спортсменке. Могу только за неё порадоваться. Ох уж эти козни Минска», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата мира по художественной гимнастике.

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