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Дина Аверина выругалась на камеру после объявления оценок судей

Дина Аверина выругалась на камеру после объявления оценок судей
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Российская гимнастка Дина Аверина выругалась на камеру, после того как судьи объявили оценки за выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Россиянка заработала 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950), и завоевала серебро. После выступления на оценки Авериной был подан протест, но судьи отклонили его.

Таким образом, Дина Аверина не смогла завоевать четвёртое золото на ЧМ в Китакюсю. До этого она победила в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований

29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)
30 октября — личное многоборье.
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).

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