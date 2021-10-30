Яна Батыршина оценила шансы сёстер Авериных выступить на Олимпиаде-2024

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина оценила шансы сёстер Дины и Арины Авериных продолжить карьеру и выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Знаете, ресурсы у них есть. Особенно у Дины. Так она воодушевлена сейчас — 18-кратная чемпионка мира. И в принципе это был чемпионат мира имени Дины Авериной. Конечно, когда ты на таких положительных эмоциях, тебе хочется продолжать и творить историю.

Но идёт смена правил — со следующего года уже будут новые, — и здесь вопрос, как девочки справятся. В частности, сумеет ли Дина подстроиться под них. Мы все знаем, что у неё была травма спины. Сейчас это её сильно не беспокоит, но всё-таки травма есть. С учётом того, что в новых правилах акцент будет делаться на трудность тела, — это как раз спина, которую надо будет задействовать по полной программе. Сейчас вопрос один: справится ли она с этим. Если всё будет в порядке, даже когда добавятся элементы на трудность тела, тогда вопросов не будет. Она боец, она любит художественную гимнастику и справится с этим.

У Арины проблем со спиной нет, но она, конечно, расстроена. И на Олимпиаде она рассчитывала на большее, и сейчас хотела повыше быть — не с бронзой, а хотя бы с серебром. Но она всё равно с медалью, и это прекрасный результат. Здесь надо правильно чисто психологически пройти этот момент, настроиться. И, конечно же, вначале отдохнуть. Всё зависит от самих девочек.

Ирина Александровна говорила не раз: она хочет, чтобы девочки остались до Парижа, что они справятся. А раз тренер так говорит, значит, она видит, что они могут. Ирина Александровна такой человек — если говорит «нет», то это «нет». Она не будет юлить, хитрить и обманывать. Если она объявила, что хочет, чтобы девочки остались до Парижа, значит, она действительно этого хочет», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».