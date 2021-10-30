Яна Кудрявцева объяснила, зачем в художественной гимнастике меняют правила

Тринадцатикратная чемпионка мира Яна Кудрявцева высказала мнение об изменении правил художественной гимнастики: стоимость трудности тела поднимется за счёт трудности предмета.
«Сейчас у нас каждый год меняются конкурентки. Мне кажется, что это круто, когда посоперничать так или иначе может каждый. Для этого и меняют правила, потому что знают, что Россия заведомо сильнее всех. Мне кажется, это специально делается, чтобы другие страны тоже могли составить нам конкуренцию. И так и выходит в итоге.
Новые правила точечно ударят по Авериным? Мне кажется, с учётом того, какая высокая у них трудность предмета, для них не будет большой проблемы добавить и в теле. Правила на то и меняют, чтоб под них подстраивались. И учитывая то, как долго они находятся на вершине, мне не кажется, что для них будет так уж сложно адаптироваться к нововведениям. Тем более сложные элементы по телу они тоже делают с лёгкостью», — приводит слова Кудрявцевой «Матч ТВ».
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