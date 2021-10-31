Трамп сообщил, что его пригласили на Мировую серию MLB. Организация опровергла это

Бывший президент США Дональд Трамп в электронной рассылке сообщил, что руководство Мировой серии MLB пригласило его на финальные матчи сезона. Организация опровергла это утверждение.

Официальные лица MLB рассказали, что Трамп сам спрашивал их о присутствии на игре.

«Он позвонил в MLB и захотел присоединиться к нам. Мы были очень удивлены. Конечно, мы сказали да», — приводит слова генерального директора «Брэйвз» Терри МакГирка Yahoo Sports

Напомним, ранее определились финалисты Мировой серии MLB сезона-2021. В шестом матче финала Национальной лиги «Атланта Брэйвз» одержала победу над «Лос-Анджелес Доджерс» со счётом 4:2. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу «Брэйвз», команда из Атланты вышла в финал Мировой серии MLB.

Первыми финалистами соревнований стали «Хьюстон Астрос», которые выиграли финальную серию Американской лиги у «Бостон Ред Сокс» со счётом 4-2.

Финальная серия сезона Главной лиги бейсбола — 2021 стартует в ночь на 27 октября по московскому времени. Две первые встречи в серии до четырёх побед команды проведут в Хьюстоне, затем ещё две — в Атланте.

В минувшем сезоне победителем Мировой серии MLB стал «Лос-Анджелес Доджерс».