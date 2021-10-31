Конькобежцы Фаткулина и Кулижников вошли в сборную России на первые этапы Кубка мира

После завершения в Коломне чемпионата России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях сформирован состав национальной команды на первые четыре этапа Кубка мира, сообщает пресс-служба СКР.

В сборную вошли Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Елена Еранина, Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Виктор Лобас, Даниил Беляев, Данила Семериков, Даниил Алдошкин, Дмитрий Куражов (Куражов — на первые два этапа).

Решением тренерского состава на этапах Кубка мира смогут выступить Наталья Воронина, Анастасия Григорьева, Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Егор Юнин. Рассматривается возможность участия в этапах Кубка мира Кристины Силаевой и Елизаветы Агафошиной.