Маргарита Мамун подвела итоги ЧМ по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун подвела итоги чемпионата мира в Китакюсю (Япония), на котором россиянки завоевали 13 наград, из которых семь — золотые.

«Впервые за 25 лет после Олимпийских игр был проведен чемпионат мира и, конечно, морально и физически собраться на него было очень трудно, но наши девочки отлично справились! Я поздравляю всех с окончанием этого марафона.

Я считаю, что молодцы абсолютно все. Повторюсь, после всех эмоций Олимпийских игр, представляю, как трудно было девочкам. Притом абсолютно всем. Алина Горносько вчера рассказала, что за две недели до чемпионата мира переболела ковидом и смогла выиграть пять медалей, включая личное золото в ленте.

Очень рада, что Дина Аверина смогла укротить свою ленту и все три выхода с ней была прекрасна. Ещё, конечно, хочу отметить Анастасию Близнюк — единственного в истории художественной гимнастики трёхкратного призёра Олимпийских игр, которая осталась на этот чемпионат мира и выводила команду как самая опытная гимнастка сборной», — приводит слова Мамун ТАСС.