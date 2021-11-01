Закарин: сезон получился суперпровальным
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Российский велогонщик, представитель команды «Газпром-Русвело» Ильнур Закарин подвёл итоги сезона.
«Сезон как-то не складывался, были травмы, поэтому мне дали время перезагрузиться, чтобы я завершил сезон пораньше и начал подготовку к следующему тоже пораньше.
Вообще, если оценивать этот сезон, то могу сказать, что он был суперпровальный. Нигде не получилось показать результаты. Да, были места в десятке в общем зачёте многодневок, но это не то, что я хотел», — цитирует Закарина «Матч ТВ».
Напомним, на Олимпийских играх в Токио россиянин должен был ехать только групповую гонку, но не смог финишировать и в ней. Практически сразу же после завершения Игр Закарин досрочно завершил сезон, отказавшись от участия в чемпионате мира.
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