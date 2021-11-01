ВАДА о допинге в России: CAS запросил информацию об осведомителях. Мы — нет, живите с этим

Гюнтер Янгер, глава отдела Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованиям, поделился подробностями дела о российском допинге. Напомним, ранее в ВАДА заявили, что в России функционировала государственная допинговая система, которая, по мнению чиновников агентства, применялась с прицелом на выступление спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
По словам Янгера, Спортивный арбитражный суд (CAS), разбирая дело о российском допинге, запросил у ВАДА информацию об осведомителях, однако получил отказ.
«CAS запросил у нас информацию об осведомителях. Но мы сказали нет. Это ведь моя зона ответственности, а не зона ответственности CAS.
Мы сказали им: «Нет, мы уже далеко зашли, но дальше не пойдём. Вы не узнаете имён тех, кто сотрудничал с нами по этому делу, вот так. Вам придётся жить с этим», — приводит слова Янгера Inside the Games.
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