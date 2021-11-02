Саладуха – о допинг-манипуляциях на Украине: кое-кто пытается разогнать в СМИ мегазраду

Чемпионка мира украинская легкоатлетка и депутат фракции «Слуга народа» Ольга Саладуха прокомментировала публикацию отчёта о расследовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выявившего нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

«У всех на устах громкий скандал по поводу опубликованных ВАДА данных о манипуляциях допинг-пробами на Украине. Важно, что была незамедлительная реакция Национального антидопингового центра – его руководство подало в отставку. То есть, если проблемы действительно есть, Украина не будет скрывать и открещиваться от них.

В то же время, кое-кто сегодня пытается разогнать в СМИ «мегазраду» и уже ставит крест на участии украинских спортсменов во всех международных соревнованиях, включая Олимпиады. Думаю, такие выводы делать преждевременно, ведь мы ещё не имеем окончательного решения ВАДА, где будут финальные выводы.

Но украинскому спортивному сообществу тоже не следует сидеть сложа руки. Требуется параллельное внутреннее расследование, которое должно быть объективным. Убеждена, что подавляющее большинство наших спортсменов не заинтересовано в употреблении запрещённых веществ. Ведь личный престиж и репутация важнее победы, что добыта нечестным путём. Поэтому советую всем унять эмоции и приобщиться к поиску истины», — написала Саладуха на своей странице в «Фейсбуке».