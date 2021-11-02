Кристина Тимановская призналась в своих комплексах

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала об имеющихся у неё комплексах.

«У каждого из нас были, а возможно, и есть различные комплексы. У меня, например:

1. Зубы

2. Неправильный прикус и подбородок

3. Нос

4. Вены

5. Губы

6. Толстая (даже при весе 60 кг)

7. Худая (при весе 60 кг). Тут вообще был замкнутый круг.

По факту это наши установки, которые случайно нам навязали окружающие, либо это может быть комплекс из детства. И у меня есть такие. Только я их могу признать, принять и трансформировать.

Детство — бесперебойный поставщик психологических зажимов во взрослую жизнь. «Помолчи, когда взрослые разговаривают». «Милая моя, ты слишком много кушаешь, станешь толстой, никто тебя замуж не возьмёт». Знакомо? Ребенок записывает на подкорку, что он неумёха и лучше ему не браться за сложные проекты, он неудачник и всё испортит», — написала спортсменка в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Кристины Тимановской.