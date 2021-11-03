«Атланта Брэйвз» впервые с 1995 года стала чемпионом MLB

Бейсболисты «Атланты» стали чемпионами MLB 2021 года. В финальной серии «Брэйвз» обыграли «Хьюстон Астрос» со счётом 4-2. В заключительном матче, который состоялся на арене «Астрос», «Атланта» победила 7:0.
«Брэйвз» стали победителями Мировой серии впервые с 1995 года. Звание MVP финала завоевал бейсболист «Атланты» Хорхе Солер.
В минувшем сезоне победителем Мировой серии MLB стал «Лос-Анджелес Доджерс».
MLB — профессиональная спортивная бейсбольная организация в Северной Америке, являющаяся одной из четырёх профессиональных спортивных лиг в США и Канаде. 30 команд разбиты на две лиги — Американскую и Национальную. Две лиги функционировали как обособленные юридические лица с 1901 и 1876 года соответственно, а в 2000 году были объединены в одну спортивную организацию.
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