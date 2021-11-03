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«Винер-Усманова нашла нужные слова». А. Аверина о том, как её и Дину уговорили не уходить

«Винер-Усманова нашла нужные слова». А. Аверина о том, как её и Дину уговорили не уходить
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Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова уговорила её и её сестру Дину Аверину не заканчивать карьеру после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

«На самом деле я первая сказала это Ирине Александровне. Полчаса почти мы тогда разговаривали по телефону. И усталость накопилась, и эмоции, и я сказала, что боюсь повторения того, что было на Олимпийских играх, и, если так будут судить на чемпионате мира, не знаю, выдержу ли я снова. Тогда я решила, что закончу либо возьму паузу, но Ирина Александровна нашла нужные слова», — приводит слова Арины Авериной «Матч ТВ».

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