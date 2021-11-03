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Чемпионат мира по полумарафону 2022 года перенесён с марта на ноябрь

Чемпионат мира по полумарафону 2022 года перенесён с марта на ноябрь
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о переносе чемпионата мира по полумарафону, запланированного на 27 марта 2022 года в Янчжоу (Китай). Новой датой проведения забега назначено 13 ноября 2022 года. Как сообщается на официальном сайте World Athletics, причиной переноса стала ситуация с коронавирусом.

«Да, ситуация с коронавирусом в Китае может поменяться в любой момент вплоть до 27 марта, однако уже сейчас мы сообщаем о переносе полумарафона. Так будет лучше как для атлетов, так и для их тренерского штаба», — говорится в заявлении World Athletics.

Чемпионат мира по полумарафону проводится каждые два года. Последний турнир прошёл в 2020 году в Гдыня (Польша). Победителем соревнований среди мужчин стал Джейкоб Киплимо из Уганды, у женщин — представительница Кении Перес Джепчирчир.

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