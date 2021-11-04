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Чимрова и женская эстафета России завоевали золото ЧЕ по плаванию в Казани

Чимрова и женская эстафета России завоевали золото ЧЕ по плаванию в Казани
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Российские спортсмены завоевали четыре медали в третий день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Золото на дистанции 200 м баттерфляем завоевала Светлана Чимрова, а женская российская команда в составе Марии Каменевой, Ники Годун, Арины Сурковой и Дарьи Клепиковой первенствовала в комбинированной эстафете 4х50 м.

Серебро на 100 м комплексом завоевала Мария Каменева, а Владимир Морозов стал третьим на дистанции 50 м вольным стилем.

Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде. Казань, 4 ноября
Женщины. Баттерфляй. 200 м

1. Светлана Чимрова (Россия) – 2.04,97.
2. Хелена Бах (Дания) – 2.05,02.
3. Илария Бьянчи (Италия) – 2.05,43.

Комплекс. 100 м

1. Алия Тчорж (Польша) – 57,82.
2. Мария Каменева (Россия) – 57,83.
3. Сара Шёстрём (Швеция) – 58,05.

Комбинированная эстафета 4х50 м

1. Россия – 1.44,19.
2. Швеция – 1.44,32.
3. Италия – 1.44,46.

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Себастьян Сабо (Венгрия) – 20,72.
2. Лоренцо Заццери (Италия) – 20,84.
3. Павел Урашек (Польша) и Владимир Морозов (Россия) – по 20,95.

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