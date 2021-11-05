16-летняя чемпионка ОИ Виктория Листунова рассказала, как готовилась к встрече с Путиным

16-летняя российская гимнастка Виктория Листунова, которая на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, рассказала, как готовилась к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Торжественное мероприятие состоялось в Кремле вскоре после окончания Олимпиады.

«Отсидели карантин, кажется, десять дней, сдали три ПЦР-теста или ещё тесты на антитела. Номер в «Президент-Отеле» был большой, так что поддерживала форму как могла», — приводит слова Листуновой «Матч ТВ».

Виктория Листунова — олимпийская чемпионка 2020 года в команде, абсолютная чемпионка Европы 2021 года, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по спортивной гимнастике (2019). Заслуженный мастера спорта России (2021).