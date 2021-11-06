Российские пловцы завоевали серебро в смешанной кролевой эстафете на ЧЕ в Казани

В пятый день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани, российские спортсмены завоевали две медали – одну серебряную и одну бронзовую.

В смешанной кролевой эстафете россияне Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева разделили второе место с итальянцами. На дистанции 200 м брассом Михаил Доринов стал бронзовым призёром.



Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде. Казань

Мужчины. Брасс. 200 м

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.01,73.

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.01,74.

3. Михаил Доринов (Россия) – 2.02,07.

...5. Александр Жигалов (Россия) – 2.02,72.



Вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м

1. Нидерланды – 1.28,93.

2. Италия и Россия – по 1.29,40.