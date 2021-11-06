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Российские пловцы завоевали серебро в смешанной кролевой эстафете на ЧЕ в Казани

Российские пловцы завоевали серебро в смешанной кролевой эстафете на ЧЕ в Казани
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В пятый день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани, российские спортсмены завоевали две медали – одну серебряную и одну бронзовую.

В смешанной кролевой эстафете россияне Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева разделили второе место с итальянцами. На дистанции 200 м брассом Михаил Доринов стал бронзовым призёром.

Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде. Казань
Мужчины. Брасс. 200 м

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.01,73.
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.01,74.
3. Михаил Доринов (Россия) – 2.02,07.
...5. Александр Жигалов (Россия) – 2.02,72.

Вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м

1. Нидерланды – 1.28,93.
2. Италия и Россия – по 1.29,40.

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