Тренер Анжелики Сидоровой раскрыла детали подготовки спортсменки к зимнему сезону

Светлана Абрамова, тренер чемпионки мира 2019 года и серебряного призёра Олимпиады-2020 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, раскрыла детали подготовки спортсменки к зимнему сезону. Главный старт запланирован на март 2022 года. Это будет чемпионат мира в помещении, который пройдёт в Белграде.
«Мы уже почти неделю находимся в Португалии. Анжелика готовится к зимнему сезону с полной отдачей. Сейчас у неё двухразовые тренировки, она выполняет большой объём беговой, прыжковой и силовой работы, также делает много общеукрепляющих и специальных упражнений. Для неё сейчас привычное начало подготовительного периода с тяжёлыми тренировками», — приводит слова Абрамовой ТАСС.
По словам тренера, по возвращении в Москву действующая чемпионка мира приступит к техническим тренировкам с шестом.
Ранее Сидорова рассказала о выборе места для предсезонной подготовки. Спортсменка приехала в город Албуфейра, который расположен в самом южном регионе Португалии – Алгарве.
На Олимпиаде в Токио Сидорова завоевала серебро, а в финале Бриллиантовой лиги одержала победу, установив новый личный рекорд 5,01 метра. Анжелика стала также второй женщиной в мире, которой покорилась высота больше 5,00 метра на открытом воздухе за всю историю прыжков с шестом.
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