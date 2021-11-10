Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова рассказала, где начнёт подготовку к новому сезону

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова рассказала о выборе места для предсезонной подготовки. Спортсменка приехала в город Албуфейра, который расположен в самом южном регионе Португалии – Алгарве.

«В поездках всегда предпочитаю новые места старым, но есть и исключения. Не могу придумать лучшего места для меня лично для рефлексии и перезагрузки. Ну и для тренировок в подготовительный период, конечно, тоже. Благодарна вселенной, что спустя два года я снова здесь», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».

На Олимпиаде в Токио Сидорова завоевала серебро, а в финале Бриллиантовой лиги одержала победу, установив новый личный рекорд 5,01 метра. Анжелика стала также второй женщиной в мире, которой покорилась высота больше 5,00 метров на открытом воздухе за всю историю прыжков с шестом.