«Меня рвало, я была вся опухшая». Чемпионка ОИ Анастасия Близнюк — о тяжёлой болезни

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк рассказала, как перенесла хантавирус в 2014 году.

«У меня был хантавирус, я проходила двухнедельный карантин. Хантавирус – это геморрагическая лихорадка. Так же, как ковид даёт осложнение на легкие, хантавирус – на почки. У меня отказали обе почки.

Вообще думала, что просто отравилась и ничего страшного не случится. Меня сначала забрали в больницу имени Боткина. Я лежала там четыре дня и как раз на четвёртый улетела в Германию. Когда был третий день, моя мама прилетела. Я тогда подумала: «Зачем она прилетела? Что она за панику устраивает?» Лежала недовольная вся. А ночью ко мне подошла медсестра и сказала, что ко мне пришла Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «Чемпионата»). Время было полчетвёртого утра. А я тогда всю ночь не спала, потому что лежала с аппаратами и на спине заснуть не могла.

Пришла Ирина Александровна, она была в маске, но у неё были невероятно красиво накрашены глаза, огромные ресницы. Она меня поддержала, сказала: «Моя хорошая, любимая, всё хорошо. Не волнуйся, ты хорошо выглядишь!» А я на тот момент не видела себя в зеркало. Но когда прилетела в Германию, через неделю уже начала вставать. Я себя увидела – у меня были полностью кровавые глаза из-за того, что полопались сосуды, потому что меня рвало. Я была вся опухшая, руки были как у Микки Мауса огромные, потому что почки отказали. Мне делали капельницу – я всё больше и больше опухала», — цитирует Близнюк Eurosport.ru.