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Президент США назвал покойного бейсболиста «великим негром»

Президент США назвал покойного бейсболиста «великим негром»
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Президент США Джо Байден допустил очередной промах, широко обсуждаемый в американских СМИ и соцсетях, сообщает The Sun.

Выступая в честь Дня ветеранов на Арлингтонском кладбище, Байден вспомнил, что темнокожий бейсболист Сатчел Пейдж, игрок так называемой «негритянской лиги» в конце 1940-х годов, сделал удачную подачу, хотя ему было 47 лет – значительный возраст для профессионального спортсмена. При этом легенду бейсбола Пейджа 78-летний президент назвал «великим негром того времени». Также Байден заявил, что, несмотря на возраст, он намерен действовать аналогично.

Слова Байдена бурно обсуждаются в США. Пресса включила инцидент в список «самых значительных промахов» Байдена, а хэштег #RacistJoe попал на первое место американского сегмента «Твиттера».

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