Сёстры Аверины выложили видеоблог с триумфального чемпионата мира в Китакюсю

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поделились с болельщиками видеоблогом с триумфального для них чемпионата мира в Китакюсю (Япония). Ролик был опубликован на YouTube-канале Дины Авериной.



На 14:57 гимнастки обсуждают синяк под глазом у Арины, обшучивая ситуацию таким образом, что появился он по итогам драки близняшек.



На 12:50 Дина рассказывает о сюрпризе, приготовленном для главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

Видео доступно на YouTube-канале Дины Авериной. Права на видео принадлежал «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Китакюсю Дина Аверина завоевала пять золотых медалей и одно серебряную. Арина Аверина стала обладательницей одной золотой медали, двух серебряных и двух бронзовых.