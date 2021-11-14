Сёстры Аверины выложили видеоблог с триумфального чемпионата мира в Китакюсю
Поделиться
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поделились с болельщиками видеоблогом с триумфального для них чемпионата мира в Китакюсю (Япония). Ролик был опубликован на YouTube-канале Дины Авериной.
На 14:57 гимнастки обсуждают синяк под глазом у Арины, обшучивая ситуацию таким образом, что появился он по итогам драки близняшек.
На 12:50 Дина рассказывает о сюрпризе, приготовленном для главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.
Видео доступно на YouTube-канале Дины Авериной. Права на видео принадлежал «Матч ТВ».
На чемпионате мира в Китакюсю Дина Аверина завоевала пять золотых медалей и одно серебряную. Арина Аверина стала обладательницей одной золотой медали, двух серебряных и двух бронзовых.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
00:43
- 14 ноября 2021
-
23:12
-
14:46
-
14:22
-
13:46
-
11:04
-
00:47
- 13 ноября 2021
-
22:08
-
21:25
-
21:02
-
20:34
-
18:44
-
18:18
-
16:15
-
13:18
-
00:24
- 12 ноября 2021
-
22:08
-
19:31
-
17:41
-
14:11
-
12:52
-
12:42
-
12:36
-
09:00
-
00:39
- 11 ноября 2021
-
22:08
-
21:19
-
19:13
-
18:47
-
17:30
-
15:50
-
12:53
-
11:22
-
10:44
-
08:38
Партнерский контент