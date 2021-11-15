Юлия Ефимова показала фото из родного бассейна в Волгодонске
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка, которая держит в руках свою собаку, позирует в бассейне в городе Волгодонске, где она начала заниматься спортом.
«Родной бассейн. P. S. Джаспер очень «рад», очень любит приходить с утра пораньше в бассей», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Не похоже, что Джаспер рад».
«Судя по его мордочке, очень рад».
«Бассейн «Нептун» в Волгодонске рядом со школой № 5. Молодец, что приезжаешь и мотивируешь молодое поколение».
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