Юлия Ефимова показала фото из родного бассейна в Волгодонске

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка, которая держит в руках свою собаку, позирует в бассейне в городе Волгодонске, где она начала заниматься спортом.

«Родной бассейн. P. S. Джаспер очень «рад», очень любит приходить с утра пораньше в бассей», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Не похоже, что Джаспер рад».

«Судя по его мордочке, очень рад».

«Бассейн «Нептун» в Волгодонске рядом со школой № 5. Молодец, что приезжаешь и мотивируешь молодое поколение».