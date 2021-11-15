Вице-премьер Польши предложил исключить Россию и Беларусь из международного спорта

Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский выступил с инициативой исключить Россию и Беларусь из международных организаций и запретить их участие в спортивных состязаниях. По мнению Глиньского, Россия и Беларусь виновны в миграционном кризисе на польско-белорусской границе.
«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран (России и Беларуси. — Прим. «Чемпионата») из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — приводит слова чиновника издание Polska Times.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин называл обвинения в адрес РФ о якобы причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Беларуси и ЕС, попытками переложить проблемы «с больной головы на здоровую».
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