Футболисты «Спартака» обратились к Яну Непомнящему перед матчем с Карлсеном. Видео
Поделиться
Игроки футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев, Наиль Умяров, Руслан Литвинов и объявивший о завершении карьеры Артём Ребров обратились к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в преддверии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Спартаковцы пожелали Непомнящему удачи и призвали россиян болеть за Яна.
Матч Магнус Карлсен — Ян Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. В 2016 году другой россиянин Сергей Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.
Магнус Карлсен — шестнадцатый чемпион мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер удерживает это звание с 2013 года, после того как победил индуса Вишванатана Ананда.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
14:20
-
12:28
-
12:02
-
11:58
-
11:07
-
11:02
-
09:42
-
07:43
-
07:28
-
00:43
- 14 ноября 2021
-
23:12
-
14:46
-
14:22
-
13:46
-
11:04
-
00:47
- 13 ноября 2021
-
22:08
-
21:25
-
21:02
-
20:34
-
18:44
-
18:18
-
16:15
-
13:18
-
00:24
- 12 ноября 2021
-
22:08
-
19:31
-
17:41
-
14:11
-
12:52
-
12:42
-
12:36
-
09:00
-
00:39
- 11 ноября 2021
-
22:08
Партнерский контент