Футболисты «Спартака» обратились к Яну Непомнящему перед матчем с Карлсеном. Видео

Игроки футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев, Наиль Умяров, Руслан Литвинов и объявивший о завершении карьеры Артём Ребров обратились к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в преддверии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Спартаковцы пожелали Непомнящему удачи и призвали россиян болеть за Яна.



Матч Магнус Карлсен — Ян Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. В 2016 году другой россиянин Сергей Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

Магнус Карлсен — шестнадцатый чемпион мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер удерживает это звание с 2013 года, после того как победил индуса Вишванатана Ананда.