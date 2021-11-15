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Футболисты «Спартака» обратились к Яну Непомнящему перед матчем с Карлсеном. Видео

Футболисты «Спартака» обратились к Яну Непомнящему перед матчем с Карлсеном. Видео
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Игроки футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев, Наиль Умяров, Руслан Литвинов и объявивший о завершении карьеры Артём Ребров обратились к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в преддверии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Спартаковцы пожелали Непомнящему удачи и призвали россиян болеть за Яна.

Матч Магнус Карлсен — Ян Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. В 2016 году другой россиянин Сергей Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

Магнус Карлсен — шестнадцатый чемпион мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер удерживает это звание с 2013 года, после того как победил индуса Вишванатана Ананда.

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