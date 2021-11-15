Усэйн Болт: в этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт оценил шансы на то, что кто-то из нового поколения спринтеров побьёт его рекорды.
Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м — 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года.
«Мой тренер указал мне на ключевую вещь, когда я завершал карьеру. Он сказал, что новые парни не бегут быстрее меня. Напротив, они медленнее. Я никогда не мыслил в подобном направлении. Чувствую, что в этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды. На то, чтобы это сделать, понадобится больше времени», — приводит слова Болта Marca.
Ранее Болт назвал спринтера, который может оставить свой след в истории лёгкой атлетики.
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