Усэйн Болт: в этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт оценил шансы на то, что кто-то из нового поколения спринтеров побьёт его рекорды.

Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м — 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года.

«Мой тренер указал мне на ключевую вещь, когда я завершал карьеру. Он сказал, что новые парни не бегут быстрее меня. Напротив, они медленнее. Я никогда не мыслил в подобном направлении. Чувствую, что в этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды. На то, чтобы это сделать, понадобится больше времени», — приводит слова Болта Marca.

Ранее Болт назвал спринтера, который может оставить свой след в истории лёгкой атлетики.