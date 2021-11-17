Совет World Athletics порекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) порекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий по восстановлению. Об этом заявил президент организации Себастьян Коу.

«В отчёте рабочей группы отмечается, что с марта 2021 года ВФЛА сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления. Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению», — приводит слова Коу ТАСС.

Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА временно лишили членства в World Athletics из-за нарушения антидопинговых правил. Российские спортсмены выступают на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе.