«Такой ноябрь приятнее». Сергей Шубенков искупался в море

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал фото с отдыха в Адлерском районе.

«Такой ноябрь приятнее», — подписал снимок спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Сергея Шубенкова

Шубенков не смог выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Он должен был принять участие в третьем квалификационном забеге в беге на 110 м с барьерами, но не вышел на старт из-за травмы, полученной на разминке. Спортсмен почувствовал боль в области ахилла и был вынужден покинуть стадион на костылях. Сергей — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м.