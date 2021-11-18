Олимпийской чемпионке Оксане Сливенко предъявили новое обвинение в употреблении допинга

Олимпийской чемпионке 2008 года по тяжёлой атлетике, россиянке Оксане Сливенко и ещё 12 штангисткам предъявили обвинение в употреблении допинга. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на Международное агентство по тестированию (ITA).

Речь идёт о допинг-пробе, взятой у Сливенко на чемпионате Европы в апреле 2012 года. Перепроверка с использованием новых методов выявила наличие запрещённого препарата. Речь о том, что Сливенко потеряет золото Олимпиады 2008 года, не идёт, однако спортсменка может лишиться золота чемпионата Европы 2012 года. На Олимпиаде-2012 в Лондоне Оксана не выступала из-за травмы.

34-летняя Оксана Сливенко уже отбыла дисквалификацию за допинг с 2018 по 2020 год.