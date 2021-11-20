Россия примет чемпионат Европы — 2026 по гандболу среди женских команд

Внеочередный конгресс ЕГФ утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

После снятия совместной заявки Норвегии, Дании и Швеции единственным претендентом на проведение турнира осталась Россия, которая примет континентальное первенство впервые в истории.



«Только что на Конгрессе ЕГФ в Вене мы стали свидетелями без преувеличения исторического события. Было объявлено о том, что Россия официально стала хозяйкой женского чемпионата Европы 2026 года. Наша заявка на финальном этапе была единственной, что не отменяет радости по этому поводу. Мы очень признательны Европейской федерации гандбола за доверие и, конечно же, сделаем всё необходимое, чтобы турнир прошёл на высоком уровне и, возможно, стал лучшим за всю историю его проведения. При подготовке заявочной книги мы постарались учесть все логистические нюансы, которые должны сделать пребывание в России иностранных болельщиков комфортным. Матчи Евр пройдут в Москве и Санкт-Петербурге – двух крупнейших городах страны, между которыми налажено отличное транспортное сообщение.



По моему глубокому убеждению, это важное событие не только для российского гандбола, но и для всей нашей страны. Последний крупный гандбольный турнир проводился в России в 2005 году – это был женский чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Наши болельщики успели соскучиться по атмосфере и накалу матчей такого уровня и заслужили того, чтобы стать свидетелями большого праздника гандбола. А то, что в нашей стране умеют проводить рейтинговые спортивные соревнования доказали Олимпиада-2014 и чемпионат мира по футболу – 2018. Ну и самое главное – практика показывает, что после таких турниров мы наблюдаем эволюционный этап развития вида спорта, большую вовлечённость в него населения, а соответственно новую волну популяризации», — приводит слова президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва пресс-служба ФГР.

Предполагается, что матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года на «ВТБ Арене» в Москве, на «Сибур Арене» и во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Женская сборная России по гандболу дважды становилась серебряным призёром чемпионатов Европы (2006, 2018) и два раза завоевывала бронзовые медали (2000, 2008).