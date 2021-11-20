Артём Арефьев завоевал серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в Норвегии

Россиянин Артём Арефьев завоевал серебряную медаль в первом старте на 500 м на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия). Победил канадец Лоран Дюбрёй, опередив Арефьева на 0,03 секунды, а бронзового призёра поляка Марека Каниа – на 0,08.
В аналогичном старте у женщин победила американка Эрин Джексон, обойдя японку Нао Кодайру на 0,10 секунды. Россиянки Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли места с четвёртого по шестое.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Ставангер, Норвегия
Мужчины. 500 м
1. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,573.
2. Артём Арефьев (Россия) – 34,608.
3. Марек Каниа (Польша) – 34,653.
Женщины. 500 м
1. Эрин Джексон (США) – 37,602.
2. Нао Кодайра (Япония) – 37,708.
3. Кая Зёмек (Польша) – 37,746.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,838.
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,841.
6. Дарья Качанова (Россия) – 37,907.
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