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Конькобежцы Арефьев и Голикова завоевали бронзовые медали на этапе КМ в Норвегии

Конькобежцы Арефьев и Голикова завоевали бронзовые медали на этапе КМ в Норвегии
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Российские конькобежцы Артём Арефьев и Ангелина Голикова завоевали бронзовые медали на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Норвегии.

Мужчины. 500 м
1. Тацуя Синхама (Япония) – 34,671
2. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,610
3. Артём Арефьев (Россия) – 34,671

Женщины. 500 м
1. Нао Кодайра (Япония) – 37,523
2. Эрин Джексон (США) – 37,671
3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,712
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,969
7. Дарья Качанова (Россия) – 38,031

Голиковой 30 лет, она является чемпионкой мира 2021 года на дистанции 500 метров и двукратной чемпионкой Европы в командном спринте (2018, 2020). В активе спортсменки также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.

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