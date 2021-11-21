Конькобежцы Арефьев и Голикова завоевали бронзовые медали на этапе КМ в Норвегии

Российские конькобежцы Артём Арефьев и Ангелина Голикова завоевали бронзовые медали на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Норвегии.

Мужчины. 500 м

1. Тацуя Синхама (Япония) – 34,671

2. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,610

3. Артём Арефьев (Россия) – 34,671

Женщины. 500 м

1. Нао Кодайра (Япония) – 37,523

2. Эрин Джексон (США) – 37,671

3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,712

5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,969

7. Дарья Качанова (Россия) – 38,031

Голиковой 30 лет, она является чемпионкой мира 2021 года на дистанции 500 метров и двукратной чемпионкой Европы в командном спринте (2018, 2020). В активе спортсменки также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.