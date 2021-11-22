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Сергей Карякин дал совет Яну Непомнящему перед матчем с Магнусом Карлсеном

Сергей Карякин дал совет Яну Непомнящему перед матчем с Магнусом Карлсеном
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин дал совет претенденту на шахматную корону Яну Непомнящему в преддверии матча с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В 2016 году Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

По словам Карякина, Непомнящему не стоит бояться соперника.

«В целом я считаю, что надо не бояться соперника, не бояться, что что-то пойдёт не так. Пусть он боится, ему гораздо больше есть что терять: он действующий чемпион мира, у него куча спонсорских контрактов.

Если он потеряет титул, потеряет звание, это очень сильно ударит по его имиджу, поэтому он очень сильно будет стараться не проиграть этот матч, и надо будет его на этом психологически давить и пытаться побеждать обязательно», — приводят слова Карякина «Известия».

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