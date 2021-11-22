Кристина Тимановская: из моей жизни ушли близкие люди, от которых я не ждала предательства

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпийских играх в Токио, оценила своё нынешнее состояние.

«Я сегодня проснулась счастливой. А знаете, почему я такая счастливая? Просто на день рождения мне пожелали много-много счастья. В этот день со мной рядом был мой любимый муж, друзья (некоторых знаю не так давно, но они стали такими родными), моя семья, которая находится почти за 1000 км от меня, но всё равно продолжает поддерживать меня. Я просто счастлива… Впервые за такой длительный кошмарный прошедший год я счастлива.



Я обрела себя… Поняла, какая я и чего хочу, что на самом деле меня волнует и чем я дорожу больше всего. Я просто стала чуточку улыбчивее и веселее. Стала намного сильнее, теперь меня не так легко обидеть и довести до слёз. Всё как-то изменилось. Стало проще смотреть на жизнь, на людей, на события. Да, из моей жизни ушли близкие мне люди, те, от которых я не ожидала предательства, но в то же время я обрела намного больше. Нашла настоящих, верных друзей, которые были рядом в трудные минуты и которые помогли мне справиться со многими трудностями.



Мне есть за что благодарить судьбу! Со мною рядом те, кто всех дороже! Мне есть кого любить! Мне повезло! Желаю, чтобы вам тоже повезло. Возможно, и правду говорят: чтобы испытать счастье, нужно пережить страдания», — написала Тимановская.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской

На Играх-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.