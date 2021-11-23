В Италии начнут новое расследование по поводу смерти велосипедиста Марко Пантани

По настоянию матери велосипедиста Марко Пантани итальянские полицейские начнут новое расследование обстоятельств его смерти.

Спортсмен умер в 2004 году, но вопросы по его делу не утихают до сих пор. По информации итальянских СМИ, сейчас расследуется дело «неизвестных лиц», которые могут быть связаны со смертью Пантани, умершего в одиночестве в гостиничном номере от явной передозировки кокаина в День святого Валентина.



Это будет уже третье расследование трагической смерти Пантани. Официальная версия о том, что велосипедист умер в одиночестве от явной передозировки кокаина, была оспорена семьёй Пантани, которая настаивает на том, что остались вопросы без ответов.

Пантани считается одним из лучших горных гонщиков за всё существование профессионального велоспорта. За время профессиональной карьеры с 1992-го по 2003-й он одержал в общей сложности 46 побед.