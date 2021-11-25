«Это же бред!» Светлана Журова отреагировала на ситуацию с российскими конькобежцами

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала то, что сборная страны по конькобежному спорту не может вылететь в США для участия в этапе Кубка мира из-за проблем с разрешением на въезд в страну. Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 3 по 5 декабря.

«Не стоит проводить соревнования в США для удобства не только российских, но и всех спортсменов. В прошлом году этапы Кубка мира специально не проводились в Америке, потому что организаторы понимали, что большинство стран мира, включая Штаты, из-за пандемии не смогут обеспечить необходимые меры безопасности.

Здесь же начинают делить на страны третьего мира и цивилизованные. Не все уже понимают, политика это или бизнес. Но самое страшное – все спортсмены уже привились и поставить другую просто не могут, это элементарно небезопасно для здоровья. Спортсменов заставляют нанести вред себе перед Олимпиадой!

Несомненно, МОК пока не внёс конкретики по вакцине, но если руководство организации это сделает, то это будет ущемление! Мы боремся с допингом ведь не потому, что один другого обманывает, а потому, что это для здоровья вредно, и у МОК была такая идеология. Так почему если человек сделал прививку, не согласованную на территории одного государства, он должен опять прививаться? Это же бред! Причём это всё ещё и затягивается», — приводит слова Журовой Metaratings.