Тренер Яна Непомнящего отреагировал на результаты жеребьёвки перед матчем с Карлсеном

Владимир Поткин, тренер претендента на титул чемпиона мира по шахматам Яна Непомнящего, прокомментировал результаты жеребьёвки в преддверии матча на первенство мира с участием его подопечного и действующего обладателя шахматаной короны Магнуса Карлсена. Ранее стало известно, что Непомнящий сыграет белыми фигурами в первой партии матча за мировую шахматную корону.
«Начинать белыми — это хорошая новость. Особенно учитывая, что сейчас нам предстоит стартовый отрезок из трёх партий перед выходным днем. А теперь две из них будут белым цветом. Главная задача — войти в поединок и привыкнуть к матчевой атмосфере», — приводит слова тренера «Российская газета».
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