«Факел» и «Локомотив» одержали первые победы в полуфинале Кубка России по волейболу
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В Новосибирске состоялись первые матчи полуфинальной стадии Кубка России по волейболу среди мужских команд в группе Б.
Новосибирский «Локомотив» обыграл белгородское «Белогорье» со счётом 3:0 (25:20, 30:28, 30:28). В другом матче «Факел» из Нового Уренгоя с трудом одолел красноярский «Енисей» – 3:2 (23:25, 28:26, 25:21, 27:29, 15:11).
Матчи команд группы А в Москве и группы В в Казани начнутся завтра, 26 ноября, и продлятся также на день дольше – до 28 ноября.
Волейбол. Кубок России. «Финал четырёх». Мужчины
Полуфинальная стадия. Группа Б. Новосибирск
«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) – 3:0 (25:20, 30:28, 30:28).
«Факел» (Новый Уренгой) – «Енисей» (Красноярск) – 3:2 (23:25, 28:26, 25:21, 27:29, 15:11).
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