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ВАДА сверит список российских кандидатов на участие в Олимпиаде-2022 с базой данных LIMS

ВАДА сверит список российских кандидатов на участие в Олимпиаде-2022 с базой данных LIMS
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Глава юридического департамента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Жюльен Сивекинг во время совета учредителей организации заявил, что ВАДА проверит российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине, по делу о базе данных московской лаборатории (LIMS).

База данных LIMS послужила основанием для открытия десятков дел в отношении российских спортсменов, которые выступали в период с 2012 по 2015 год.

«Что касается приближающихся Игр в Пекине, то нам предстоит такая же работа, как и перед Играми в Токио. Мы затребовали обновлённую информацию от всех соответствующих антидопинговых организаций, которым мы отправляли данные.

Мы получили от Международного олимпийского комитета расширенный список и сопоставим его со списком открытых дел, чтобы определить возможное дело на основе LIMS. Это позволит нам быть уверенными в том, что ни один спортсмен, против которого потенциально может открыться дело, не примет участия в зимних Играх. Так же было и с Играми в Токио», — приводит слова Сивекинга ТАСС.

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