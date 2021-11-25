ВАДА сверит список российских кандидатов на участие в Олимпиаде-2022 с базой данных LIMS

Глава юридического департамента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Жюльен Сивекинг во время совета учредителей организации заявил, что ВАДА проверит российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине, по делу о базе данных московской лаборатории (LIMS).
База данных LIMS послужила основанием для открытия десятков дел в отношении российских спортсменов, которые выступали в период с 2012 по 2015 год.
«Что касается приближающихся Игр в Пекине, то нам предстоит такая же работа, как и перед Играми в Токио. Мы затребовали обновлённую информацию от всех соответствующих антидопинговых организаций, которым мы отправляли данные.
Мы получили от Международного олимпийского комитета расширенный список и сопоставим его со списком открытых дел, чтобы определить возможное дело на основе LIMS. Это позволит нам быть уверенными в том, что ни один спортсмен, против которого потенциально может открыться дело, не примет участия в зимних Играх. Так же было и с Играми в Токио», — приводит слова Сивекинга ТАСС.
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