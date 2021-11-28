Украинский гроссмейстер Эльянов: на мой взгляд, предстартовый план Непомнящего работает

Украинский гроссмейстер Павел Эльянов прокомментировал ничью в третьей партии матча Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена за мировую шахматную корону. Соперники уже в третий раз сыграли вничью.



«На мой взгляд, предстартовый план Яна работает, и он уже имел приличные шансы открыть счёт во 2-й партии. Мы видим, что роли несколько изменились в этом матче: многие характеризовали его как сражение «льда с пламенем» (учитывая динамичный стиль Яна и северные корни Магнуса — очевидно, кто есть кто). Однако именно Магнус инициировал осложнения во 2-й партии и сам же в них запутался. Думаю, что Магнус подготовит что-то более серьёзное к следующей партии, благо есть выходной день. В Каталонском начале я не вижу в данный момент серьёзных возможностей завязать полноценную игру», — сказал Эльянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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