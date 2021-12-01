Сегодня, 1 декабря, состоится пятая партия в рамках матча на первенство мира, в котором примут участие действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и претендент, россиянин Ян Непомнящий. Первые четыре партии завершились вничью.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Когда Магнус Карлсен и Ян Непомнящий сыграют результативную партию?»
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Карлсен и Непомнящий начали матч партиями с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, далее – 60 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с 61-го. Расписанием предусмотрено 14 таких партий, однако матч может завершиться и раньше, если один из шахматистов наберёт 7,5 очка. Если по итогам 14 партий счёт будет равным, 15 декабря будет проведён тай-брейк: четыре партии в рапид, затем при равенстве – две партии в блиц, потом – ещё две партии в блиц. А если и в этом случае счёт будет равным, то и армагеддон, где в случае ничьей победа засчитывается чёрным.
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