Сергей Шубенков признался, что переживал за Елизавету Туктамышеву
Поделиться
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков признался, что переживал за чемпионку мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавету Туктамышеву. На этапе Гран-при в Сочи (Россия) Туктамышева завоевала серебряную медаль, проиграв лишь Камиле Валиевой.
«Камила Валиева, конечно, была вне конкуренции, но я сильно за Лизу Туктамышеву переживал. Я её очень уважаю за то, что она в таком солидном для фигурного катания возрасте всё ещё в строю, прекрасно выглядит и демонстрирует отличные результаты. Но я не знаю, что можно противопоставить этим 15-летним талантищам. Тем более в такой ситуации, когда одна уходит, а на её место тут же приходит ещё несколько», — приводит слова Шубенкова «RT на русском».
Комментарии
- 3 декабря 2021
-
11:16
-
10:49
-
10:11
-
09:55
-
09:49
-
00:53
-
00:46
- 2 декабря 2021
-
21:58
-
21:09
-
19:08
-
18:53
-
15:19
-
15:05
-
14:42
-
09:47
-
08:55
-
00:59
- 1 декабря 2021
-
23:18
-
22:56
-
22:01
-
20:42
-
20:32
-
20:21
-
19:58
-
19:49
-
19:43
-
19:17
-
18:52
-
18:36
-
17:54
-
17:40
-
15:05
-
14:26
-
12:39
-
12:33
Партнерский контент