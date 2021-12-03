Сергей Шубенков признался, что переживал за Елизавету Туктамышеву

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков признался, что переживал за чемпионку мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавету Туктамышеву. На этапе Гран-при в Сочи (Россия) Туктамышева завоевала серебряную медаль, проиграв лишь Камиле Валиевой.

«Камила Валиева, конечно, была вне конкуренции, но я сильно за Лизу Туктамышеву переживал. Я её очень уважаю за то, что она в таком солидном для фигурного катания возрасте всё ещё в строю, прекрасно выглядит и демонстрирует отличные результаты. Но я не знаю, что можно противопоставить этим 15-летним талантищам. Тем более в такой ситуации, когда одна уходит, а на её место тут же приходит ещё несколько», — приводит слова Шубенкова «RT на русском».