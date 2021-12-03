«Тюмень» одержала вторую победу в Элитном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу

Футболисты «Тюмени» одержали вторую победу в группе А Элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. В матче второго тура на своей площадке «Тюмень» обыграла белорусский «Витэн» со счётом 3:2. В первом туре российский клуб оказался сильнее французского «Аньер – Вильнёва».



В матче с «Витэном» в составе «Тюмени» отличились Денис Неведров (9-я минута), Бруно Таффи (21) и Андрей Соколов (29). Белорусский клуб оба мяча забил до перерыва.



В другом матче в подгруппе французский «Аньер – Вильнёв» и казахстанский «Кайрат» сыграли вничью – 3:3. Послезавтра, 5 декабря, «Тюмень» сыграет с «Кайратом».



Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд

Группа А. Второй тур



«Тюмень» (Россия) – «Витэн» (Беларусь) — 3:2 (2:2).

«Аньер – Вильнёв» (Франция) – «Кайрат» (Казахстан) – 3:3 (2:1).