«Спасибо за прекрасные 10 лет». Алёна Заварзина развелась с Виком Уайлдом

Российская сноубордистка Алёна Заварзина сообщила, что развелась со своим мужем Виком Уайлдом.

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», — написала Заварзина на своей странице в «Инстаграме» и отключила комментарии.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Заварзиной в «Инстаграме».

Сезон-2010/2011 Уайлд завершал ещё в сборной США. Затем женился на Заварзиной и получил второе гражданство. Вик начал выступать под флагом России с 2012 года. На Играх-2014 он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Заварзина на Олимпиаде-2014 в Сочи стала обладательницей бронзовой награды в параллельном гигантском слаломе. В её активе также золото чемпионата мира – 2011, дважды она была призёром мировых первенств.